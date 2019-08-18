Babalara uyarı çocuklara ödül

BUGÜN NELER OLDU

EMNIYET Genel Müdürlüğü tarafından, ülke genelinde karayolu trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların trafik güvenliği konusunda bilinçlendirmeleri amacıyla, 'Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin' sloganıyla 'Kemerin Ses Getirsin' isimli ödüllü trafik güvenliği yarışması düzenlendi. Antalya'da kurban bayramı süresince Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından; trafikte aileleri ile birlikte seyahat eden çocuklara trafik denetleme noktalarında yarışma hakkında eğitimler verildi. Çocuklar çektikleri videoyu 31 Ağustos'a kadar 'kemerinsesgetirsin' etiketiyle Twitter/TrafikEgm adresinde paylaşıyorsun, en çok beğeni alan 100 kişiden biri olursan hediye scooter'ını ve kaskını alıyorsun" denilmesi gerektiği ifade edildi.