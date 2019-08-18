Hedefleri şampiyonluk

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Amatör Lig ekibi Isparta 32 Spor, yeni sezona iddialı başlıyor. Isparta 32 Spor İkinci Başkanı Galip Küçükyaman, taraftarları tek yürek olmaya davet etti. Küçükyaman, "Isparta 32 Spor iyi gidecek. Transferlerimizi yaptık. Teknik heyetimiz on numara. Tek düşüncemiz şampiyonluk. Isparta koskoca bir il. 10 binlere oynayan bir taraftar kitlemiz var. Aslında 3. Lig bile yeterli değil" dedi. Ispartalıları maçlarda desteğe çağıran Küçükyaman, "32 Gençlik'e güvenimiz sonsuz. Seyircimiz bizim 12'nci adamımız. Sezon sonunda hep birlikte sevineceğiz" dedi.