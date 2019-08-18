Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Jessica May Antalya’da

’da

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Jessica May Antalya’da
YENI Gelin' dizisiyle Türkiye'nin tanıdığı ve sevdiği bir isim haline gelen Brezilyalı oyuncu Jessica May, bugün ÖzdilekPark Antalya'da sevenleriyle buluşacak. Saat 16.00'da düzenlenecek söyleşide sanatçı Antalyalı hayranlarıyla Brezilya'dan Türkiye'ye uzanan gerçek hayat hikayesini paylaşacak. Jessica May, Özdilek Ev Tekstili'nin yeni Neon Koleksiyonu ile ilgili yaşadığı deneyimleri de misafirlere aktaracak. Etkinlik sonrasında ÖzdilekPark Antayla'nın Instagram sayfasında düzenlenecek ödüllü yarışma için sürpriz bilgiler paylaşacak olan Jessica May, söyleşiye katılan tüm misafirler ve sevenleriyle de fotoğraf çektiInna recek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Jessica May Antalya’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN