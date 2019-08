Jessica May Antalya’da

BUGÜN NELER OLDU

YENI Gelin' dizisiyle Türkiye'nin tanıdığı ve sevdiği bir isim haline gelen Brezilyalı oyuncu Jessica May, bugün ÖzdilekPark Antalya'da sevenleriyle buluşacak. Saat 16.00'da düzenlenecek söyleşide sanatçı Antalyalı hayranlarıyla Brezilya'dan Türkiye'ye uzanan gerçek hayat hikayesini paylaşacak. Jessica May, Özdilek Ev Tekstili'nin yeni Neon Koleksiyonu ile ilgili yaşadığı deneyimleri de misafirlere aktaracak. Etkinlik sonrasında ÖzdilekPark Antayla'nın Instagram sayfasında düzenlenecek ödüllü yarışma için sürpriz bilgiler paylaşacak olan Jessica May, söyleşiye katılan tüm misafirler ve sevenleriyle de fotoğraf çektiInna recek.