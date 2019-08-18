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’de Inna rüzgarı esti

Giriş Tarihi: 18.8.2019
Kemer’de Inna rüzgarı esti
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Rixos Sungate Otel'de sahneye çıkan Rumen şarkıcı Inna, popüler şarkılarını seslendirdiği konserde giydiği kıyafet ile ilgi çekti. Inna, güzelliğinin yanında giydiği kıyafetle ve vokalistleriyle ilgi odağı oldu. Türkiye'de verdiği konserlerinde Türkçe konuşmaya dikkat eden Inna, yerli ve yabancı hayranlarına sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Inna, hemen her konserinde olduğu gibi Ajda Pekkan'ın 'Yaz yaz yaz' adlı şarkısını da Türkçe söyledi. Hayranlarının tüm parçalarına eşlik ettiği Inna tam not aldı.
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Kemer’de Inna rüzgarı esti
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