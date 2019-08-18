Sıcaktan bunalanlar kanyonda serinledi

BUGÜN NELER OLDU

KENT merkezinde sıcak havadan bunalan Antalyalılar, Manavgat Köprüçay Irmağı'nda serinliyor. Nem oranının yüzde 70'lere ulaştığı şehirde vatandaşlar, bunaltıcı havadan kurtulmak için sahilleri ve piknik alanlarını doldurdu. Serinlemek isteyen birçok vatandaş ise Manavgat'ın Beşkonak bölgesinde bulunan, Köprülü Kanyon çevresine akın etti. Bazı vatandaşlar Köprüçay Irmağı'nın serin sularında yüzdü. Stresten uzak vakit geçirmeye çalışan vatandaşlar, kendilerini yüksek yerlerden ırmağın serin sularına bıraktı