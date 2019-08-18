Tedes devreye giriyor

Antalya'da en çok konuşulan konu olan ve uzun süreden beri şehir efsanesine dönüşen Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne (TEDES) geçiliyor. UKOME yetkilileri 110 milyon liraya mal olan TEDES'in Eylül ayının ilk haftasında faaliyete geçeceğini söyledi. 7 bin kameranın montaj işlemleri tamamlanırken sistemin Antalya'nın merkezi ve tüm ilçelerinde aynı anda devreye gireceği belirtildi.

DEVİR İŞLEMİ BAŞLADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin TEDES sistemini Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne devir çalışmalarında sona gelindi. Özel eğitim alan polislerin TEDES merkezinde çalışmalarını sürdüğünü belirtildi. UKOME yetkilileri "TEDES sisteminde hız koridorlarını gösteren tabelaların takılması bu hafta bitiyor. Bu işleminde Eylül başında

tamamlanacak. En geç Eylülün ikinci haftası sistem tam olarak çalışmaya başlayacak» dedi.

7 BİN KAMERA ÇALIŞACAK

TEDES ile hız limiti kontrolünün yanında Gazipaşa'dan Kaş'a kadar meydana gelebilecek her türlü asayiş olayının önüne geçilmesine destek verilecek. TEDES'in Güzeloba Mahallesi'ndeki Trafik Denetleme Bürosu yanındaki binasından kumanda edileceği vurgulanırken, aynı yerde Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin de (AKOM) yer alacağı kaydedildi.

GAZİ BULVARI 82 KM OLDU

Yeni sistemle birlikte Gazi Bulvarı'ndaki hız sınırı 70 kilometreden 82 kilometreye çıkartıldı. Yeni sistemde oluşturulan 'hız koridorları'nda limiti aşan sürücülerin adreslerine cezalar gönderilecek.