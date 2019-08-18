Toplu ulaşımda fazla ücret kaosu

BUGÜN NELER OLDU

yolcu aktarmalarından ücret alınması, sosyal medyada tepkilere yol açtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, 15 Ağustos'tan itibaren ulaşım fiyatları; tam bilet 3 lira 20 kuruş, indirimli bilet 2 lira 70 kuruş, öğrenci bileti 1 lira 80 kuruş, kredi kartı kullanımı 3 lira 20 kuruş, "kullan at" bilet fiyatı ise 3 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Yeni düzenleme kapsamında, 1 lira olan aktarma ücretinin ise 60 dakikalık süreyle ücretsiz olduğu açıklandı. Bunun üzerine bazı vatandaşlar, kendi hesaplarından aktarım ücreti alındığını ve düzeltme yapılmadığını belirterek, sosyal medya tepki gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. yetkilileri, fazla ücret alındığını doğruladı ücret iadesinin yapılacağını açıkladı.