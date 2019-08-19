Cisse ‘VAR’sa sorun yok

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, kayıpsız başlamak umuduyla gittiği deplasmanda İM. Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Geçen sezonun golcü ismi90+1'de ev sahibi ekibin attığı gol VAR tarafından ofsayt gerekçesi ile iptal edilince sevinenMaçta yeni transfer edilen kaleciÖzellikle kaleci Marafona'nın kurtarışları dikkat çekti. Maçtan sonra futbolcular galibiyeti geçen sezon oynadıkları İ.M. Kayserispor maçından dönerkenTuruncu-yeşilliler, ikinci hafta karşılaşmasındaMAÇTAN sonra konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir deplasmandan 3 puanla ayrılmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Bulut,Hem ilk yarı hem ikinci yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. İlk yarı bulduğumuz pozisyonları değerlendirsek, rahatlayacaktık ama gol ikinci devre geldi.VAR sistemi devreye girdi. Önümüzdeki haftalarda bize de olabilir, başka takımlara da olabilir. Heyecanlı ve taraftarların iyi bir maç izlediğini düşünüyorum. Galibiyetle başlamak istiyorduk ve bunu başardık.dedi.