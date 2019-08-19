Cisse ‘VAR’sa sorun yok

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, kayıpsız başlamak umuduyla gittiği deplasmanda İM. Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Geçen sezonun golcü ismi Cisse maçın normal süresinin bitimine 4 dakika kala attığı golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu.
90+1'de ev sahibi ekibin attığı gol VAR tarafından ofsayt gerekçesi ile iptal edilince sevinen taraf turuncu-yeşilliler oldu ve sezona 3 puanla başladı.
SIRADAKİ RAKİP KASIMPAŞA
Maçta yeni transfer edilen kaleci Marafona, Juanfran, Siopis, ve Bakasetas ile oyuna ikinci yarıda giren Salih Uçan etkili oldu.
Özellikle kaleci Marafona'nın kurtarışları dikkat çekti. Maçtan sonra futbolcular galibiyeti geçen sezon oynadıkları İ.M. Kayserispor maçından dönerken trafik kazasında kaybettikleri arkadaşları Josef Sural'a ithaf ettiklerini söyledi.
Turuncu-yeşilliler, ikinci hafta karşılaşmasında 24 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Alanya'da Kasımpaşa'yı konuk edecek.
BULUT: ZOR BİR MAÇ OLDU AMA KAZANDIK
MAÇTAN sonra konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, zor bir deplasmandan 3 puanla ayrılmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Bulut, "3 yıl sonra sezona 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zor bir maç olacağını biliyorduk.
Hem ilk yarı hem ikinci yarı istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. İlk yarı bulduğumuz pozisyonları değerlendirsek, rahatlayacaktık ama gol ikinci devre geldi. Maç sonuna kadar 1-0'ı korumasını bildik. Kayserispor'un attığı bir gol vardı ve ofsayt gerekçesiyle verilmedi.
VAR sistemi devreye girdi. Önümüzdeki haftalarda bize de olabilir, başka takımlara da olabilir. Heyecanlı ve taraftarların iyi bir maç izlediğini düşünüyorum. Galibiyetle başlamak istiyorduk ve bunu başardık. İnşallah önümüzdeki haftalarda üzerine koyarak, galibiyetlerimize devam ederiz"
dedi.