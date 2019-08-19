Eğlence ve farkındalık

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Ekdağ Lara Beach'te 15-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ekdağ Lara Plajında devam eden Wlive Sports ve Music Festivali'nde, spor, müzik ve eğlence doruğa ulaştı. Yoga seansı ile başlayan etkinlikte, voleybol ve basketbol turnuvaları devam etti. Gün içinde DJ Erdinç Karadeniz'in performansı ile plaja akın edenleri coşturdu.'Sıfır Atık Projesi' kapsamında festival katılımcıları ve sporcular, Ekdağ Lara Plajı'nda çevre temizliği yapıldı. Gruplar halinde plaja dağılan katılımcılar farklı renklerden oluşan sıfır atık kapsamına uygun plastik atık torbaları ile plajdaki çöpleri topladı. Plaja gelen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen atık toplama etkinliğine kimi zaman vatandaşlarda yardım etti.Festivalin üçüncü gününde düzenlenen etkinliklerin ardından Fatma Turgut konseri ile katılımcılar tüm günün yorgunluğunu atarak final müsabakaları için enerji depoladı. Dün de Manga'nın sahne aldığı festivalde gece ödül töreni de gerçekleştirildi.