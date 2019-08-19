Gurbetçi Zübeyde’nin hikayesi kitaba sığdı

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ANTALYA'DA yaşayan gazeteci ve yazar Esra Köksal, gerçek bir hayat hikayesi olan 'Gurbet Kuşları Zübeyde' adlı ilk kitap okuyucuların beğenisine sunulmak üzere raflarda yerini aldı. Genç yazar Köksal, SABAH Gazetesi Antalya Haber Müdürü İbrahim Okumamış'ı ziyaret edip kitabını hediye etti ve hikâyesini anlattı. Köksal, "Zübeyde annesizliğin, mücadelenin, ayakta kalabilmenin, göçün öyküsü. 6 yaşında annesini kaybeden Zübeyde'nin başına neredeyse gelmeyen kalmamış. Ama o hiç vazgeçmemiş ve hayata sımsıkı sarılmış. Teslim olmamış acıya. Tamamen gerçek olan kitabım 'Gurbet Kuşları Zübeyde' herkesin kendinden bir şey bulabileceği bir kitap" diye konuştu.