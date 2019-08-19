Kazdıkça tarih çıkıyor

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Gazipaşa'ya bağlı Güneyköy Mahallesi'ndeki Roma ve Bizans dönemlerinden kalma tarihi 2 bin yıl öncesine dayandığı tahmin edilen Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti'nde, ABD Nebraska Üniversitesi'nden Prof. Dr. Michael Hoff başkanlığındaki kazılar, bu yıl hem eski hem de yeni alanlarda yapıldı. Hem Türk hem ABD'li 155 öğrencinin sezon boyunca çalıştığı Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti kazı projesi, 9 Ağustos'ta sona erdi.Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar ve Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, antik kentte inceleme yaptı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Hoff, Kaymakam Sakar ve Başkan Yılmaz'a kazılarla ilgili bilgi verdi. Kazılarda akropolde vaftizhane ve kireç ocağı ile yerel halka ait evler, ikinci hamamda yeni mozaikler ve endüstriyel bir yapı, merkezde ise ana su kaynağı ile su kemerlerinin yerleri tespit edildi.Çok büyük bir alanda kazı çalışması yaptıklarına dikkati çeken Prof. Dr. Hoff, "Bizim buluntularımız çok büyük bir yapbozun (puzzle) çok küçük parçaları. Buradan tamamlayarak tüm kentin nasıl yapıldığına ve tüm kentin nasıl yerleşim kurduğuna ulaşmaya çalışıyoruz" dedi. Kaymakam Sakar da, "İlk defa gördüğümüz su künklerinin gün yüzüne çıkartılması bizi çok mutlu etti" diye konuştu. Kaymakam Sakar Kazı Başkanı Hoff'a, Gazipaşa'ya adının veriliş kararnamesi olan tabloyu hediye etti