Kekik yağı antibiyotik kullanımını azaltacak

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BURDUR'DAKI Lisinia Doğa Projesi kapsamında Lisinia Proje Alanı, Yeşilova ilçesindeki Akçaköy Lavanta Deresi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Kampüsü'ndeki 280 dekarlık alanda kekik yetiştiriliyor. Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, "Yurt dışındaki doğal eczanelerde doğal antibiyotik olarak pazarlanan kekik yağına maalesef ülkemizde yeteri kadar önem verilmiyor. Ülkemizde antibiyotik kullanımı alışkanlıklarını değiştirmek açısından kekik yağının çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.Yaklaşık 280 dekarlık alanda hasadı yapılan kekik, Lisinia'ya getirilip, kazanlara konuluyor. 100 derece sıcaklıktaki kazanlarda buharlaşan kekik yağı, damıtma yöntemiyle önce haznede toplanıyor ardından şişelere aktarılıyor. Halk arasında birçok hastalığa şifa kaynağı olarak da bilinen kekik yağı, tüm dünyada doğal antibiyotik olarak kullanılıyor. Son zamanlarda ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayan kekik yağının litresi, 250 ile 350 lira arasında satılıyor. Lisina Projesi sorumlusu Sarıca, "Yurt dışındaki doğal eczanelerde doğal antibiyotik olarak pazarlanan kekik yağına maalesef ülkemizde yeteri kadar önem verilmiyor. Kekik yağına önem verissek ülkemiz ve sağlımız kazanacak" dedi.