Nişan öncesi hüzün

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Alanya ilçesine, oğlunun nişanı için gelen baba, denizde boğulma tehlikesi geçirince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Düğün evinini yasa bağan olay sonunda nişar töreni iptal edildi.Olay, Alanya'nın Oba Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki sahilde meydana geldi. İbrahim Civan (46), sahilde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolduğu fark edilen Civan'ın yardımına sahildekiler koştu. Yüzerek, ulaşılan Civan, kıyıya çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri Civan'ı, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesine alınan Civan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiKaraman'ın Ermenek ilçesinde oturan İbrahim Civan'ın, oğlunun nişanı için Alanya'ya geldiği belirtildi. Nişanlanacak oğul Zeynel Civan ise mutlu gününe hazırlanırken, babasının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı. Nişan ise ertelendi. İbrahim Civan'ın cenazesinin memleketi Ermenek'te dün kılınan namazından sonra toprağa verildi.