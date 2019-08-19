Portakal’da kriz

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TÜRKIYE'NIN geçmişi en eski sinema festivali Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, 56'ncı yaşını kutlayacak. Festival başlamadan tartışması erken başladı. Festival, büyükşehir belediye başkanlarının seçimle değişmesinin ardından yapısında gerçekleştirilen değişikliklerle sinema tutkunlarının gündeminden düşmemesi dikkat çekti.2014 yılında yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Menderes Türel, 2015 yılında 52'ncisi düzenlenen festivalden 'Altın Portakal' tamlamasının çıkarıldığını duyurdu. Festival, 4 yıl boyunca Uluslararası Antalya Film Festivali adıyla gerçekleştirildi. Menderes Türel döneminde 2017 yılında düzenlenen 54'üncü festivalde, büyük bir değişiklik yapıldı. Uzun yıllar ulusal ve uluslarası iki kategoride ödül veren festivalde 'ulusal film yarışma kategorisi' kaldırıldı. Festival tek dalda, uluslararası film yarışması bölümüyle 2 yıl sürdü.Bu yıl, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Muhittin Böcek'in kazanmasının ardından festivalde nasıl değişiklikler olacağı merak konusu oldu. Festivalin ilk değişimi, ödül heykelciğinde gerçekleştirildi. 2014 yılında ödül heykelciği karartıldı. Siyah Toros mermer kaidesi üzerinde 33 santimetre yüksekliğindeki bronz heykelcik, 5 yıl boyunca festivalde ödül alanlara verildi. Muhittin Böcek yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bu ödül heykelciğinden vazgeçerek, heykelciği yeniden sararttı.Festivalin ilk tartışması, iki ismin açıklanmasıyla başladı. Tartışılar isimlerin başındta, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin festival danışmanı olacağını açıkladığı Hülya Uçansu ve yönetmen Reis Çelik yer aldı. Uçansu ve Çelik'i, sosyal demokrat sanat çevresi sansüre karşı durmadıkları gerekçesi ile eleştiri yağmuruna tuttu.