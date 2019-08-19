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evlere konuk: Hoş geldin başkanım

Giriş Tarihi: 19.8.2019
Tütüncü evlere konuk: Hoş geldin başkanım
ANTALYA'NIN Kepez ilçesi Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sosyal medya hesaplarından kendisine yapılan davetleri geri çevirmiyor. Davetleri kabul eden Tütüncü, vatandaşları evlerinde ziyaret edip sorunlarını dinliyor. Başkan Tütüncü, talepleri yerinde dinleyerek, çözüm noktasında da bürokratlara talimatlar veriyor Her gün farklı mahallelerde ziyaretler yapan Başkan Tütüncü, "Her akşam kapı kapı, mahalle mahalle evleri ziyaret ederek, hemşehrilerimizle mutlulukları paylaşıyoruz. Kocaman projeler yapmayı bütün belediyeciler bilir. Ama önemli olan yönettiğiniz şehirdeki insanlarla bir aile hukukunu geliştirebilmek, gönül köprüleri kurabilmektir. Yeni dönemimizde biz gönül kapılarını çalmaya, daha çok gönül köprüleri kurmaya ve daha güzel bir Kepez için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
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Tütüncü evlere konuk: Hoş geldin başkanım
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