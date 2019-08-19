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Yaşlı adam 10 gündür aranıyor

Giriş Tarihi: 19.8.2019
Yaşlı adam 10 gündür aranıyor
ANTALYA'NIN Kemer ilçesi Aslanbucak Mahallesi Karanfil Caddesi'ndeki evinden 8 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde ayrılan Abdülkadir Kızılgül (64), ortadan kayboldu. Bir akaryakıt istasyonundaki çalışanlar tarafından görüldü. Yakınlarının haber vermesi üzerine Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve Kemer Belediyesi ile yerel rehberlerin de katılımıyla arama kurtarma ekibioluşturdu. Ekipler, Abdülkadir Kızılgül'ü bulabilmek için gitmiş olabileceği güzergahtaki ormanlık alanlarda arama çalışması başlattı.
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Yaşlı adam 10 gündür aranıyor
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