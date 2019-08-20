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Geyikbayırı ilgi odağı oldu

Geyikbayırı kaya tırmanışı sporcularının ilgi odağı oldu. Farklı ülkelerden doğa sporcuları bölgeye gelerek tırmanış yapıyor. Bir yılda 5 bin turist bölgeye geldi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 20.8.2019
Geyikbayırı ilgi odağı oldu
Antalya'ya 25 kilometre uzaklıktaki Geyikbayırı bölgesi, kaya tırmanışı sporcularının ilgi odağı oluyor. En zor sporlar arasında olan ve ekstrem güç ve ilgi gerektiren bu spor için sadece Türkiye içinden değil yurt dışından gelen turistler de ilgi gösteriyor.

5 BİN SPORCU ZİRVEYE ÇIKTI
Uzman dağcıların ve tırmanışçıların öncülüğünde keşfedilen ve tanıtımı yapılan tırmanma noktalarını Türk tırmanış sporcuları da katılıyor. Uzun yıllardır bu bölgede kaya tırmanışı yapan Sema Doğan, Geyikbayırı'nın kendileri için harika bir parkur olduğunu söyledi. Bu spora 2018 yılında başladığını belirten Doğan, "Ben de hayalimi gerçekleştirmek için Antalya'ya yerleştim. Geyikbayırı'na parkur güzelliği sebebiyle sadece tırmanma sporu için bir yılda 5 binin üstünde yabancı turist geliyor" diye konuştu.
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Geyikbayırı ilgi odağı oldu
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