Geyikbayırı ilgi odağı oldu

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Antalya'ya 25 kilometre uzaklıktaki Geyikbayırı bölgesi, kaya tırmanışı sporcularının ilgi odağı oluyor. En zor sporlar arasında olan ve ekstrem güç ve ilgi gerektiren bu spor için sadece Türkiye içinden değil yurt dışından gelen turistler de ilgi gösteriyor.Uzman dağcıların ve tırmanışçıların öncülüğünde keşfedilen ve tanıtımı yapılan tırmanma noktalarını Türk tırmanış sporcuları da katılıyor. Uzun yıllardır bu bölgede kaya tırmanışı yapan Sema Doğan, Geyikbayırı'nın kendileri için harika bir parkur olduğunu söyledi. Bu spora 2018 yılında başladığını belirten Doğan, "Ben de hayalimi gerçekleştirmek için Antalya'ya yerleştim. Geyikbayırı'na parkur güzelliği sebebiyle sadece tırmanma sporu için bir yılda 5 binin üstünde yabancı turist geliyor" diye konuştu.