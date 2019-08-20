Hanutçulara 56 bin lira ceza

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde hanutçuluk başta olmak üzere inşaat yasağı, çevre ve gürültü kirliliği gibi turizmi olumsuz etkileyen faktörlerle mücadele sürüyor. Yılın ilk yarısında yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, "Komisyonlarımız ve arkadaşlarımız denetlemelerini sürdürüyor. En ufak ihbar bile değerlendiriliyor. Haziran ayı sonu itibariyle kurallara uymayan toplam 458 kişi veya işletmeye 56 bin 284 TL para cezası uygulandı" dedi.İlçede 2 bin 452 işletmenin denetlendiğini açıklayan Şahiner, "İlçemizde turizm sezonu tüm yoğunluğu ile devam ediyor. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak işletmelerimizin ve bizlerin ana görevidir. Hanutçuluk konusunda çok hassas davranıyoruz" diye konuştu.