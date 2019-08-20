Hız yapana af yok

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Antalya'da evli ve 2 çocuk annesi polis memuru Zehra Büyükadam, Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde radar görevlisi olarak mesleğini icra ediyor. 20 yıl önce Kütahya'da başladığı polislik mesleğinde 2004 yılında Antalya'ya trafik görevlisi olarak tayin edilen Büyükadam, burada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra yaklaşık 10 yıldır kent merkezinde hız yaparak kurallara uymayan sürücüleri tespit ediyor.Başta ana arterler olmak üzere kent merkezindeki yollarda kimi zaman sabit kimi zaman gezici radar uygulaması yapan Zeliha Büyükadam'ı uygulama yaparken gören sürücüler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Büyükadam, "Kadın olmanın avantajları var. Vatandaşlar erkek meslektaşlarımla çok polemiğe giriyor. Kadın olunca kibar ve saygılı davranıyorlar, üsluplarına dikkat ediyorlar. Ben ceza yazınca kızanlar oluyor ama gülümseyerek karşılayanların sayısı daha çok" dedi.Radar cezalarının sürücülerin bilinçlenmesinde ciddi rol üstlendiğini belirten Büyükadam, "Önceden günde 250-300 ceza yazarken, bu şimdi 150-200'e kadar düştü" dedi. Kent merkezinde 8 ayda 20 milyon 504 bin TL'lik, 40 bin 521 radar cezası yazıldığı, yaralamalı kazalarda yüzde 8, cezalarda yüzde 20 düşüş olduğu açıklandı.