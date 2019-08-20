Öğrencilere özel karşılama

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BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, üniversite kaydını yaptırmak için kente gelen öğrencileri saat 06.30'da otogarda karşıladı. Rektör Korkmaz, otogarda bir süre sohbet ettiği öğrenciler ve aileleriyle otobüsle üniversite yerleşkesine gitti. Otobüste yerleşkeyi tanıtan Korkmaz, daha sonra kafede öğrenciler ve velilerle kahvaltı yaptı. Korkmaz, Burdur'un öğrenci dostu bir şehir olduğunu belirterek, "Toplamda yaklaşık 35 bin öğrencimiz var. Büyük bir aileyiz" dedi.Rektör Korkmaz, İzmir'den gelen ve veterinerlik fakültesini kazanan Yaren Fidan adlı öğrencinin kaydını da kendisi gerçekleştirdi. Yaren Fidan, "Çok mutluyum. Böyle karşılanmayı beklemiyordum. Bizimle çok ilgilendiler. Kaydımı rektör hocam yaptı Kendimi değerli hissettim" dedi.