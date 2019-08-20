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Temizlik için yakılan ateş ev ve ahırı yaktı

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Temizlik için yakılan ateş ev ve ahırı yaktı
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde depo ve ahır olarak kullanılan alanda çıkan yangında bir ev tamamen yanarken, 1 inek telef oldu. Evin ahşap olması, ahırda saman, mazot ve tarım ilacı olması yangının kısa sürede büyümesine neden olurken, 1 motosiklet ile tarım aletleri ve saman balyaları küle döndü.

2 İNEK KURTARILDI
Yangın, Odaönü Mahallesi'nde çıktı. Bahçe temizliği için yakılan ateşten çıktığı tahmin edilen yangında bir inek yanarak telef oldu, 1 inek yaralandı. Ev sahibi Emin Yaşar Kaplan büyük üzüntü yaşadı.
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Temizlik için yakılan ateş ev ve ahırı yaktı
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