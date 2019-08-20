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Terör estirdiler

Giriş Tarihi: 20.8.2019
Terör estirdiler
ANTALYA'NIN Muratpaşa ilçesinde iki grup arasında çıkan, bıçak ve sopaların karıştığı kavgada 3 kişi yaralandı. Polisin müdahale ettiği olayda 1 kişi gözaltına alındı. Olay Güllük Caddesi'nde bir iş yerinde yaşandı. Aralarında alacak verecek nedeniyle anlaşmazlık bulunduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı.

ARACIN CAMI KIRILDI
Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların da toplandığı iş yeri önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kavganın büyümesi üzerine polis ekipleri müdahale etti. Elindeki sopayla aracın camlarını kırdığı iddia edilen genç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Terör estirdiler
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