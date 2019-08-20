Turizmde oyun açılımı

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KEMER Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) turistlerin cep telefonu oyunu ile Kemer'i keşfedeceği proje için harekete geçti. Antalya Teknokent'te yer alan Uras Oyun Platformu ile yapılan işbirliği sonunda Kemer adına yazılan Pegasus Efsanesi'nin işlendiği bir oyun hazırlandı. Cep telefonlarında ve tabletlerde oynanacak olan oyunda, Kemer'in belirli noktalarına koyulacak rozetler, işaretler ile hedeflere gidecek olan turistler Kemer'in çarşılarını ve alternatif turistik noktalarını da bu oyun vasıtasıyla gezmiş olacak.Dört ayrı dilde yazılan 'Kemer Bay' adındaki oyun misafirlerin cep telefonlarına sosyal medya tanıtımları ile ulaşacak ve indirilerek oynanacak. Oyunu oynayan turistler Kemer merkezini gezecekler ve başarılı oldukları ölçüde de Kemer'in çeşitli noktalarında hediyelere sahip olacaklar. KEMİADBaşkanı Rıza Sönmez Kemer'de bu yıl 4 milyon turist ağırlayacaklarını ancak bu sayının 3 milyonunun Kemer'in gezilecek ve görülecek birçok noktasını görmeden ülkelerine geri döneceklerini kaydetti. KEMİAD Başkanı Sönmez, bu oyun ile turistin Kemer'i keşfetmesini amaçladıklarını söyledi.