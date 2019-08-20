Ustalar ve gençler

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, İzmir'de haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Oyuncularını kutlayan Korkmaz, "İlk kez oynayan oyuncularımı ve takımımı kutluyorum. Zor bir ambiyansta müthiş taraftar desteği ile oynayan Göztepe'yi yenmek ve lige galibiyetle başlamak çok önemliydi.
Savunma anlamında istediğimizi yapmaya çalıştık. Hücumda ise final paslarını daha iyi yapabilirdik. İlk defa iki genç oyuncuyu oynattık. Gençlerin iyi oynamaları beni mutlu ediyor. Tecrübelilerin gençlere sahip çıkması da önemliydi. Haklı galibiyet aldık"
dedi. Bülent Korkmaz, ligin ikinci haftasında 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Denizlispor'u
konuk edeceklerini hatırlatıp, taraftarı maça davet etti.