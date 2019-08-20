Ustalar ve gençler

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, İzmir'de haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Oyuncularını kutlayan Korkmaz,Savunma anlamında istediğimizi yapmaya çalıştık. Hücumda ise final paslarını daha iyi yapabilirdik. İlk defa iki genç oyuncuyu oynattık. Gdedi. Bülent Korkmaz, ligin ikinci haftasındakonuk edeceklerini hatırlatıp, taraftarı maça davet etti.