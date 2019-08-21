3 bin hastaya evde bakım

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ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde ALKÜ Alanya Egitim ve Arastırma Hastanesi, evde saglık hizmetinde çıtayı yükseltti. Hastane Bashekim Vekili Uz. Dr. Nadir Aldemir, Evde Saglık Hizmetleri Birimi olarak 2011 yılından itibaren 3 bin 327 hastaya hizmet verildiklerini açıkladı. Sürekli bakım ve takibe ihtiyaç duyan hastalara ve ilgili aile bireylerine tıbbi, psikolojik ve sosyal destek saglandıgını vurgulayan Aldemir, "Profesyonel kadromuzla hastalarımıza ev ortamında saglık hizmeti sunarak, onların yanında oluyoruz" dedi. Birim Sorumlu Hemsiresi Canan Ongun da bu hizmete basvurmak için 444 38 33 nolu hattı arayıp kayıt yaptırmnın yeterli oldugunun belirterek, "Su anda bin 159 hastamıza aktif olarak bu hizmeti sunmaktayız" diye konustu.