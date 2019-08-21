Başarı için disiplin

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Aile geleneği başpehlivanlığın üçüncü kuşak temsilcisi olan ve 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü kez başpehlivanlığa uzananAntalya'nın Cengiz Elbeye'nin ardından son yıllarda çıkardığı Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu ve İsmail Balaban gibi er meydanının yıldızları arasında yer alanBaşpehlivan dedesi Mehmet Gürbüz ve başpehlivan babası Recep Gürbüz'ün ardından ailenin üçüncü kuşağı olarak ata sporunu başarılı şekilde sürdüren Ali Gürbüz, küçük yaşta kaybettiği babasının yolundan gitmenin gururunu yaşıyor. Babasının kendisi doğduktan 8 ay sonra 1988'de kazandığı Kırkpınar başpehlivanlığının mutluluğunu yaşayamadan bir yıl sonra beynindeki tümörden dolayı vefat etmesiyle yetim kalanKırkpınar'da 2011- 2012 yıllarında altın kemere uzanan Gürbüz, yaşadığı sakatlıklar ve diğer olumsuzluklara rağmen pes etmedi. Yedi yıl sonra 2019'da başpehlivanlığı kazananBaşpehlivan Gürbüz, Antalyalı güreşçilerin er meydanlarına damga vurduğunu söyledi. Güreşlerin finallerinde çoğunlukla Antalyalı pehlivanların karşılaştığını aktaranKendisinin de dedesi ve babasından devraldığı geleneği sürdürdüğünü vurgulayan Gürbüz, başarının asla tesadüf olmadığını kaydetti.Babası ve dedesi sayesinde güreşle büyüdüğünü anlatan Gürbüz,dedi.