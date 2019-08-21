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Çocuklardan barış şarkıları

’da kreş öğrencileri Dünya Barış Günü’nde özel bir konser verecek. Unutulmaz şarkıların Türkçe, İngilizce ve Rusça seslendirileceği konserin provaları başladı

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Çocuklardan barış şarkıları
MURATPAŞA Belediyesi, kreşleri, destek eğitim kurs merkezleri ve gençlik merkezinden tüm çocuklarıyla birlikte 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlayacak. Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası'nın İngilizce, Türkiye ve Rusça seslendirilecek aranjman şarkılarla sahne alacağı kutlamalar, Ziya Gökalp Kent Parkı'nda gerçekleştirilecek. Kutlamalara Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek, Zeytinköy ve Memurevleri mahallelerinde bulunan destek eğitim kurs merkezleri ve Gençlik Merkezi'nden çocuklar ve gençler katılacak. Etkinlikte sahne alacak Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası da konser için provalarına başladı. Şef Furkan Üstündağ yönetimindeki gençlik orkestrası, bir çok dilde seslendirilmiş aranjman parçalardan oluşan bir repertuar üzerine çalışıyor.
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Çocuklardan barış şarkıları
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