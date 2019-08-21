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Finikeli minik dahiden ezber

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Finikeli minik dahiden ezber
ANTALYA'NIN Finike ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Muhammet Güler'in hayranlık uyandıran hobisi çevresinde şaşkınlık yaratıyor. 7 yaşındayken, padişahların, ünlü devlet adamlarının, ses ve sinema sanatçılarının biyografilerini araştırmaya başlayan Muhammet Güler, doğum tarihleri, ölüm tarihleri, nerede doğdukları gibi bilgileri ezberledi. Muhammet Güler, Türkiye'deki illerin plakalarını da ezberledi.

ERKEN BAŞLADI
Satranç oynamayı çok seven Muhammet Güler'i durumu arkadaşlarının da dikkatini çekiyor. Arkadaşlarının akıllarına gelen sanatçıyı sorduğu Muhammet Güler anında cevaplıyor. İnşaat işçisi olan baba Ferman Güler, çocuğunun bu yeteneğini ilk defa satranç öğretmeninin fark etmesiyle öğrendiğini ve şaşırdığını anlattı. 5.5 yaşında okula başlayan Güler, bu yıl 4'üncü sınıfa gidecek.
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Finikeli minik dahiden ezber
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