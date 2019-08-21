Hasta yakını doktoru dövdü

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA Egitim ve Arastırma Hastanesi Nefroloji Bölümü Basasistanı Doç. Dr. Metin Sarıkaya, görevi basında, hasta yakını tarafından darp edildigini iddia ederek sikayetçi oldu. Hasta yakını, Cumhuriyet Savcılıgı'nca serbest bırakılırken, Antalya Tabip Odası Baskanı Prof. Dr. Nursel Sahin, saldırıyı kınayarak konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Olayın kabul edilemez oldugunu belirten Sahin, bu sürecin yakın takipçisi olacaklarını ve her türlü hukuki destegi vereceklerini ifade etti. Sarıkaya da hasta yakınının çok sayıda hasta, hasta yakını ve güvenlik görevlisinin gözleri önünde kendisine saldırdıgını ve defalarca yumruk attıgını söyledi.