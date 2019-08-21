Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Hasta yakını doktoru dövdü

Hasta yakını doktoru dövdü

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Hasta yakını doktoru dövdü
ANTALYA Egitim ve Arastırma Hastanesi Nefroloji Bölümü Basasistanı Doç. Dr. Metin Sarıkaya, görevi basında, hasta yakını tarafından darp edildigini iddia ederek sikayetçi oldu. Hasta yakını, Cumhuriyet Savcılıgı'nca serbest bırakılırken, Antalya Tabip Odası Baskanı Prof. Dr. Nursel Sahin, saldırıyı kınayarak konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Olayın kabul edilemez oldugunu belirten Sahin, bu sürecin yakın takipçisi olacaklarını ve her türlü hukuki destegi vereceklerini ifade etti. Sarıkaya da hasta yakınının çok sayıda hasta, hasta yakını ve güvenlik görevlisinin gözleri önünde kendisine saldırdıgını ve defalarca yumruk attıgını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hasta yakını doktoru dövdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN