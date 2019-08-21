Huzur için çobanlığı seçti

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Antalya'da bir yedek parça firmasının Akdeniz bölge sorumlusu olan Ömer Mırçık (32), çok sevdiği hayvancılık uğruna işinden istifa edip, kurduğu çiftliğinde çobanlık yapmaya başladı. 6 bin lira maaş aldığı işi yerine huzuru seçen Mırçık, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Konyabucağı mevkiindeki dağlık alanda çiftlik kurdu.Ömer Mırçık, kızı Duru'nun adını verdiği çiftliğinde 'ildo france' koyunu ve 'alpine keçisi' yetiştiriciliğine başladı. Bu hayalini gerçekleştirirken kimseden destek almadığını, kredi ve devlet hibesi kullanmadığını da ifade eden Ömer Mırçık "21 dönüm boş tarla üzerine 3 tane ısı yalıtımlı çadır sistemi kurduk. Maliyeti 150 bin TL'yi buldu" diye konuştu.Çiftlikte 32 koyun ve keçi besleyen Mırçık, " Primlerle beraber 6-7 bin TL civarında maaşım vardı. Bana '6-7 bin TL maaşı alıyorsun, niye geldin' diyorlar. Bazen huzur ve rahatlık, emin olun sizi, 5-6 bin liradan daha iyi yerlere getiriyor" ifadelerini kullandı.