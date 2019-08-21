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Huzur için çobanlığı seçti

Bir yedek parça firmasının Akdeniz sorumlusu olan (32) yüksek maaşını elinin tersiyle iterek kurduğu çiftlikte çobanlık yapmaya başladı. Mırçık, “En önemlisi huzur” dedi

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Huzur için çobanlığı seçti
Antalya'da bir yedek parça firmasının Akdeniz bölge sorumlusu olan Ömer Mırçık (32), çok sevdiği hayvancılık uğruna işinden istifa edip, kurduğu çiftliğinde çobanlık yapmaya başladı. 6 bin lira maaş aldığı işi yerine huzuru seçen Mırçık, Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Konyabucağı mevkiindeki dağlık alanda çiftlik kurdu.

KIZININ ADINI VERDİ
Ömer Mırçık, kızı Duru'nun adını verdiği çiftliğinde 'ildo france' koyunu ve 'alpine keçisi' yetiştiriciliğine başladı. Bu hayalini gerçekleştirirken kimseden destek almadığını, kredi ve devlet hibesi kullanmadığını da ifade eden Ömer Mırçık "21 dönüm boş tarla üzerine 3 tane ısı yalıtımlı çadır sistemi kurduk. Maliyeti 150 bin TL'yi buldu" diye konuştu.

EN ÖNEMLİSİ HUZUR
Çiftlikte 32 koyun ve keçi besleyen Mırçık, " Primlerle beraber 6-7 bin TL civarında maaşım vardı. Bana '6-7 bin TL maaşı alıyorsun, niye geldin' diyorlar. Bazen huzur ve rahatlık, emin olun sizi, 5-6 bin liradan daha iyi yerlere getiriyor" ifadelerini kullandı.
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Huzur için çobanlığı seçti
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