Kazazedeler bile inanamad

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Antalya'da tek taraflı meydana gelen kazada bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobilden sürücü Hüseyin Arlı ile esi Ebru Arlı yaralanmadan kurtuldu. Kazayı gören trafik polisleri bile sok geçirdi. Kaza, Muratpasa ilçesi Dumlupınar Bulvarı eski Adliye karsısında meydana geldi. Hüseyin Arlı yönetimindeki 07 MDM 37 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.Ardından otomobil çelik bariyerleri silindir gibi ezerek orta refüje fırladı. Korkunç kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Arlı ile esi Ebru Arlı'nın burnu bile kanamadı. Hava yastıklarının tamamının açıldıgı kazada sürücü ve esi soka girdi.Çelik bariyerlerin tel gibi ezilerek egildigi, otomobilin hordaya döndügü kazayı gören trafik ekipleri bile yasanan manzaraya sasırdı. Olay yerine saglık ekipleri çagrıldı. Ancak her iki kisinin de burunlarının bile kanamadıgı ortaya çıktı. Sürücü Hüseyin Arlı, "Normal seridimde gidiyordum. Bir anda bir aracın bana vurmak üzere yaklastıgını gördüm. Gerisini hatırlamıyorum" diye konustu.