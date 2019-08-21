Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Korku plajı temizlendi

Korku plajı temizlendi

’nın başlangıç noktasındaki madde bağımlılarının evi haline gelen ve güvenlik riski taşıyan bölge, SABAH ’in haberi sonrası polis ve belediye tarafından temizlendi

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019
Korku plajı temizlendi
Antalya'da Konyaaltı Plajı'nın başlangıç noktasında yaşanan madde bağımlıları ve mekan takımı işgaline, SABAH Akdeniz'in haberi sonrası müdahale edildi. Büyükşehir Belediyesi ve polis ekipleri bölgedeki çadırları kaldırdı. Etrafa tehlike saçan eli bıçaklı madde bağımlıları ise güvenlik güçlerinin yaptığı kontrollerle bölgeden uzaklaştırıldı.

VATANDAŞ TEŞEKKÜR ETTİ
Aylardır plajın bu bölümünün madde bağımlıları ile mekan tıkımı olarak tabir edilen kişiler tarafından işkal edildiğini belirten vatandaşlar bu sıkıntıyı gündeme getirdiği için SABAH Akdeniz'e teşekkür etti. Bu bölgeye çadır kuranların büyük bir bölümünün de çevreyi çöplüğü çevirdiğini de belirten vatandaşlar, "Sizin sayenizde bölge bu pislikten kurtuldu" dediler. Vatandaşlar bu bölgenin zabıta ve güvenlik güçleri tarafından 24 saat aralıksız denetlenmesini de istediler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Korku plajı temizlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN