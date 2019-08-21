Korku plajı temizlendi

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Antalya'da Konyaaltı Plajı'nın başlangıç noktasında yaşanan madde bağımlıları ve mekan takımı işgaline, SABAH Akdeniz'in haberi sonrası müdahale edildi. Büyükşehir Belediyesi ve polis ekipleri bölgedeki çadırları kaldırdı. Etrafa tehlike saçan eli bıçaklı madde bağımlıları ise güvenlik güçlerinin yaptığı kontrollerle bölgeden uzaklaştırıldı.Aylardır plajın bu bölümünün madde bağımlıları ile mekan tıkımı olarak tabir edilen kişiler tarafından işkal edildiğini belirten vatandaşlar bu sıkıntıyı gündeme getirdiği için SABAH Akdeniz'e teşekkür etti. Bu bölgeye çadır kuranların büyük bir bölümünün de çevreyi çöplüğü çevirdiğini de belirten vatandaşlar, "Sizin sayenizde bölge bu pislikten kurtuldu" dediler. Vatandaşlar bu bölgenin zabıta ve güvenlik güçleri tarafından 24 saat aralıksız denetlenmesini de istediler.