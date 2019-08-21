Plajda ölüme aldıran olmadı

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA, snorkelle denize giren Emrullah Nalbant (36), boguldu. Saglık ekiplerince sahilde yaklasık yarım saat kalp masajı yapılan Nalbant, hayata döndürülemedi. Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı 24 No'lu plajda meydana geldi.Bisikletle plaja gelen Emrullah Nalbant'ın denizde hareketsiz kaldıgını fark edenler Nalbant'ı sudan çıkardı. Ihbar üzerine olay yerine saglık ekiplerinin yogun mücadelesi de Nalbant'ı kurtartarmaya yetmedi. Yasanan faciaya karsın, insanların birsey olmamıs gibi denize girmeye devam etmesi tepki çekti.