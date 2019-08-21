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Plajda ölüme aldıran olmadı

Giriş Tarihi: 21.8.2019
Plajda ölüme aldıran olmadı
ANTALYA'DA, snorkelle denize giren Emrullah Nalbant (36), boguldu. Saglık ekiplerince sahilde yaklasık yarım saat kalp masajı yapılan Nalbant, hayata döndürülemedi. Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı 24 No'lu plajda meydana geldi.

DENIZE GIRMEYE DEVAM ETTILER
Bisikletle plaja gelen Emrullah Nalbant'ın denizde hareketsiz kaldıgını fark edenler Nalbant'ı sudan çıkardı. Ihbar üzerine olay yerine saglık ekiplerinin yogun mücadelesi de Nalbant'ı kurtartarmaya yetmedi. Yasanan faciaya karsın, insanların birsey olmamıs gibi denize girmeye devam etmesi tepki çekti.
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Plajda ölüme aldıran olmadı
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