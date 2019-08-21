Yayla Şenliği’nde büyük ayıp

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ANTALYA'NIN Kumluca ilçesine bağlı Kuzören Mahallesi'nde düzenlenen Söğüt Cuması Yayla Şenlikleri'nde yaşanan poster indirme tartışması tepki çekti. Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk posterinin yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun da posterlerinin yer aldığı şenlik alanına asılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan posteri, CHP'li Köleoğlu'nun talimatıyla iki kez indirildi. Tepkiler üzerine Erdoğan'ın posteri, şenlik alanındaki başka uygun bir noktaya taşındı. Olay ilçede tepkilere neden olurken, AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal yapılanın saygısızlık olduğunu ve suç duyurusunda bulunmak amacıyla avukatlara talimat verdiklerini söyledi. Erol Uysal, "Siyasi diyerek poster astırmadığı programda Başkan Köleoğlu kendi seçim müziğini devamlı çalıyor" dedi.