Yörük oyunları eğlendirdi

BUGÜN NELER OLDU

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesi Nif Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen 'Geçmişten Günümüze Yörük Oyunları Şenliği' yoğun ilgi gördü. Bu yıl 6'ncısı yapılan Yörük Oyunları Şenliği'nde, Yörüklerin boş vakitlerinde birlik beraberliğini sağlamak için oynadığı Yörük oyunları tekrarlanıp, gençlere tanıtıldı. Nif mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden yoğun katılımın olduğu şenlikte çuval yarışı, tahta ile yürüme, halat çekme ve yağlı güreş gibi oyunlar ve etkinlikler yapıldı.Etkinlikte, Dağların Sultanları Kadın Efeler grubu ve yöre halk oyunları ekipleri folklor gösterileri gerçekleştirirken; yöresel sanatçılar da türküleri ile halkı coşturdu.