Akseki yolunda kaza kuyruğu

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Antalya'nın?Akseki ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, Akseki'ye bağlı Güçlüköy yakınlarındaki Manayıt mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen özel firmaya ait 40 AS 654 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen 07 AAF 765 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle Akseki yolunda trafikte uzun kuyruklar oluştu.