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Bir değerimizi daha kaptırdık

’nın Kumluca ilçesindeki öğrencisi Kız ’na seçildi

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Bir değerimizi daha kaptırdık
AZERBAYCAN U19 Kız Milli Takımı'na Türkiye genelinden seçilen 4 sporcudan biri de Kumluca Spor Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Ayşenur Duran oldu. Azerbaycan'a 7 günlük kampa gidecek olan Ayşenur Duran, "Ülkemizi ve Kumluca'mızı temsil etmekten gurur ve onur duyuyorum. Şu an için U19'da kardeş ülkemiz Azerbaycan'da top oynamak ve ilk 4 kişi arasına girmekten çok mutluyum. İnşallah ülkemde de profesyonel olarak ay-yıldızlı formayı giymek istiyorum. Benim bu başarımda katkı sağlayan başta aileme ve okul müdürümüz ve öğretmenlerime sonsuz şükranlarımı sunarım" dedi.
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