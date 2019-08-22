Bir değerimizi daha kaptırdık

BUGÜN NELER OLDU

U19 Kız Milli Takımı'na Türkiye genelinden seçilen 4 sporcudan biri de Kumluca Spor Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Ayşenur Duran oldu. Azerbaycan'a 7 günlük kampa gidecek olan Ayşenur Duran, "Ülkemizi ve Kumluca'mızı temsil etmekten gurur ve onur duyuyorum. Şu an için U19'da kardeş ülkemiz Azerbaycan'da top oynamak ve ilk 4 kişi arasına girmekten çok mutluyum. İnşallah ülkemde de profesyonel olarak ay-yıldızlı formayı giymek istiyorum. Benim bu başarımda katkı sağlayan başta aileme ve okul müdürümüz ve öğretmenlerime sonsuz şükranlarımı sunarım" dedi.