Bu keçi başka keçi

Antalya'nın? Kaş ilçesinde Yeniköy Mahallesi Muhtarı ve aynı bölgede kahvaltı tesisi işletmecisi Ali Çırak'ın beslediği 'Alpin ırkı' keçilerden biri doğada yabani keçiyle çiftleşince ortaya yeni bir ırk çıktı. Ali Çırak adını 'Deniz' koyduğu ve görüntü olarak yaban keçilerine benzeyen yavruyu özel bakıma aldı ve Alpin ırkı keçilerle çiftleştirdi. Ali Çırak bugün Deniz'in babalık yaptığı 1 ve 2 yaşında 10'u dişi 15 evcil yaban keçisi sahibi oldu.

HIZLI KOŞUYORLAR VE ATİKLER

Yeniköy Mahallesi Muhtarı ve aynı bölgede kahvaltı tesisi işletmecisi Ali Çırak, "Amacım 100 tane yaban keçisi oluşturmak. Şu anda kesinlikle kesmiyorum. Çok süt veriyorlar. Daha hızlı büyüyorlar. Et verimi da çok iyi. Ben kökten çobanım. Çocukluğumdan beri hayvanlarla iç içeyim. Böyle bir ırkı ilk kez görüyorum. Ne evcil, ne de yaban keçisi. Ancak davranışları daha çok yaban keçisi gibi. Yakalanmaları çok zor. Kendilerini sevdirmiyorlar. Çok hızlı koşuyorlar. Çok atikler" dedi.