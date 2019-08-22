Cinayet gibi kaza

Antalya'da emekli otobüs şoförü İsmail Demirhan (61) sürücüsü olmayan özel halk otobüsünün çarpması sonucu iki otobüs arasında sıkışarak feci şekilde can verdi. Korkunç kaza Muratpaşa ilçesi Lara son durakta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası İsmail Demirhan, otobüs şoförü olan arkadaşı Hakan Eldoğan ile sohbet etmek için 07 AU 0268 plakalı otobüse bindi. İki arkadaş, son durakta otobüsü park edip aracın yağını kontrol etmeye başladı.

DURAN ARAÇ HAREKET ETTİ

Bu sırada seferini tamamlayan Çetin Güvenç, 07 AU 258 plakalı otobüsü çalışır halde diğer otobüsün arkasına 2 metre mesafede park etti. Şoför ihtiyaç gidermek için araçtan indi. Bu sırada 07 AU 258 plakalı otobüs bir anda hareket etti. İsmail Demirhan ile Hakan Eldoğan iki araç arasında sıkıştı. Çetin Güvenç hemen olay yerine gelerek otobüsünü geri çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Demirhan ile Hakan Eldoğan'a müdahale etti. İsmail Demirhan olay yerinde hayatını kaybetti. Eldoğan hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden İsmail Demirhan, Kepez ilçesi Çankaya

Mezarlığı'nda toprağa verildi. Babasını kaybeden Durmuş Ali Demirhan, babasının cinayet gibi bir kazaya kurban gittiğini söyledi. Demirhan, "Biz babamızı kaybetmişiz acısını yaşarken oda başkanı babamın sara hastası olduğunu söylemiş. Babam sara hastası değil. Yasal hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.