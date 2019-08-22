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Çizgi

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Çizgi ’nde ‘The Cartoon Mill’ kampında bin çocuğa eğitim veriliyor

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Çizgi Film Değirmeni

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Sahil Kılınçlı Mahallesi'ndeki eski köy ilkokulunda 3 yıl önce Fatih Küçük tarafından Kaş Kaymakamlığı ve belediyenin destekleriyle yaşama geçirilen Çizgi Film Değirmeni çocukları buluşturmayı devam ediyor. Kamp,

YILDA BİN ÖĞRENCİYE EĞITIM
2 yıl önce 4 bin metrekarelik alana taşınan kamp alanında, yatakhanenin yanı sıra kütüphane, çizgi film müzesi, sinema salonu ve oyun alanı gibi bölümler de bulunuyor. Çizgi Filim Değirmeni'nde, Kaş ve komşu ilçelerinden hafta sonu yatılı veya günübirlik gelen bin öğrenciye ücretsiz çizgi film eğitimi veriliyor. Üç yıldır düzenlenen çizgi film kampında eğitimler ulusal ve yabancı sanatçılar tarafından veriliyor.

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Çizgi Film Değirmeni
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