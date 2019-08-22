Kepez’in yaz okulu öğrencileri geziyor

BUGÜN NELER OLDU

epez Belediyesi'nin sporla büyüyen nesiller yetiştirmek için açtığı Spor Okulları, çocuk ve gençlere spor yapmanın yanı sıra, keyifli bir tatilin de kapılarını aralıyor.Kepez Belediyesi Spor Okulları'nın yaz boyu devam eden gezi programına basketbol ve voleybol branşların da eğitim gören öğrenciler de katıldı. Öğrenciler, Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi olan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan 'Yolcu Uçağı'nı gezdi. UÇAK OKULUNA GİTTİLERÇocuklar, uçağın içinde bulunan yolcu kabin bölümü, uçak kütüphanesi ve uçak müzesini büyük bir merakla inceledi..Kepez Belediyesi Spor Okulları'nın gezi programı Dokumapark'ta devam etti. Öğrenciler, keyifli saatler geçirdi. Dokumapark'taki Oyuncak Müzesi'ni de gezen öğrenciler, oyuncakların gizemli dünyasında yolculuk yaptı. Demokrasi Müzesi'ni de ziyaret eden öğrenciler, 15 Temmuz Ruhu 3. Resim Heykel Yarışması'nda dereceye giren eserlerin yer aldığı sergiyi inceledi