Kepez’in yaz okulu öğrencileri geziyor

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epez Belediyesi'nin sporla büyüyen nesiller yetiştirmek için açtığı Spor Okulları, çocuk ve gençlere spor yapmanın yanı sıra, keyifli bir tatilin de kapılarını aralıyor. Kepez Belediyesi'nin beş yıldızlı spor komplekslerinde, tecrübeli öğretmenler eşliğinde eğitim gören öğrenciler, yaz tatilinde yaşadıkları şehri gezerek tanıma imkanı buluyor.
Kepez Belediyesi Spor Okulları'nın yaz boyu devam eden gezi programına basketbol ve voleybol branşların da eğitim gören öğrenciler de katıldı. Öğrenciler, Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi olan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan 'Yolcu Uçağı'nı gezdi. UÇAK OKULUNA GİTTİLER
Çocuklar, uçağın içinde bulunan yolcu kabin bölümü, uçak kütüphanesi ve uçak müzesini büyük bir merakla inceledi.. İlk kez uçağa binen bazı öğrenciler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kepez Belediyesi Spor Okulları'nın gezi programı Dokumapark'ta devam etti. Öğrenciler, keyifli saatler geçirdi. Dokumapark'taki Oyuncak Müzesi'ni de gezen öğrenciler, oyuncakların gizemli dünyasında yolculuk yaptı. Demokrasi Müzesi'ni de ziyaret eden öğrenciler, 15 Temmuz Ruhu 3. Resim Heykel Yarışması'nda dereceye giren eserlerin yer aldığı sergiyi inceledi