Kırmızı altında sezon başladı

TÜRKİYE'DE turfanda yaş sebzenin büyük bir oranını karşılayan Antalya'nın Kumluca ilçesinde seralarda güz dönemi domates dikimine başlandı. Kumluca'daki 14 ayrı fide tesisinde yetiştirilen fideler, daha önceki günlerde fidan siparişi veren üreticilere dağıtıldı. Fide tesislerinden fidelerini alan üreticiler, havaların serinlemesi ile birlikte seralara dikiliyor. Seralarda güz dönemi fide dikim işleri Eylül ayının sonralarına kadar devam edecek.

600 BİN TON HEDEFİ

30 bin dekar üzerinde yapılan ekimlerden yaklaşık 600 bin ton domates üretimi bekleniyor. Güz dönemi ekimi yapılan domateslerin hasatı ise 15 Kasım'da yapılmaya başlayacak. Bu dönemde yapılan hasat, Şubat ayının sonlarına kadar Türkiye'nin domates ihtiyacını karşılayacak. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Kumluca'da yaklaşık 52 bin dekar kapalı sera alanımız var. Bunun 30 bin dekarında domates üretiliyor. Kalan 22 bin dekarda ise salatalık, patlıcan, kabak ve biber çeşitleri üretiliyor" ifadelerini kullandı.