Pis cam davası

Antalya'da cam temizliği tartışması yargıya uzandı. Temizlik işlerine giden Sevda Karakuş, 1 hafta önce Rusalina B. ile evin temizliği karşılığında 180 liraya anlaştı. Camları temizleyen Karakuş'a ev sahibi, temizliğini beğenmediğini belirterek, yeniden silmesini istedi. Karakuş, ev sahibinin isteği üzerine camı 5 kez sildiğini, ancak Rusalina B.'nin yine memnun kalmadığını belirterek, kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

YÜZÜNE PARA ATTI

Karakuş, "Ev sahibi 'Sen bu işi beceremiyorsun, defol, git' dedi. Yüzüme 50 lirayı atıp, evinden beni kovdu. Onurumu kırdı" dedi. Yaşananları gururuna yediremediği için polis merkezine giderek, şikayetçi olduğunu kaydeden Sevda Karakuş, karşı tarafın da kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi.