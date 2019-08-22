Sagalassos’ta heykel sürprizi

Burdur'un? Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Jeroen Poblome, çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Sagalassos'un her zaman sürprizlerle dolu olduğunu belirten Poblome, "Geçen hafta bir Tyche başı (şehrin korucusu) bulduk. Bu bizi heyecanlandırdı, çok büyük bir sürpriz oldu" dedi.

AGORA ESKİYE DÖNECEK

Gelecek sene hamamın 'Frigidarium' olarak da bilinen ana soğukluk kısmının turizme açılmasını planladıklarını anlatan Poblome, "Bu sene kazılarımızı en yoğun şekilde Yukarı Agora ve etrafında yapıyoruz. Yukarı Agora'nın bazı çatlak olan taşlarını tekrar orijinal haline döndüreceğiz. Çalışmaları bu sene bitireceğiz ve burayı yavaş yavaş halka geri vermek istiyoruz" diye konuştu.