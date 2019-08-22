Şirketler peşkeş çekiliyor

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Muhittin Böcek döneminde Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin yönetim kurulu üye sayısının 5'ten 11'e çıkarılmasına tepki gösterdi. 'Huzur hakkı' adı altında üyelere ödenen ücretin çok fazla meblağa ulaştığını vurgulayan Taş, "Yönetim kurulu üyesi sayısının 11'e çıkarmakla futbol maçı mı yapılmak isteniyor? Şirketler, seçim zamanında Muhittin Böcek'in yanında yer alanların rant kapısı değildir" dedi.

1 MİLYON 300 BİN LİRA

İbrahim Ethem Taş, "Bu sayılar, Antalya'ya ekstra külfet getirmektedir. Bunun Antalya'ya yıllık maliyeti 1 milyon liranın üzerine çıktı. Yıllık maliyeti 250 bin lira iken şimdi rakam 1 milyon 300 bin liraya çıktı. Hukuka ve ahlaka uygun bulmuyoruz. Şirketler adeta birilerine peşkeş çekiliyor. Birilerine hediye mi verilmek isteniyor, şirketler çiftliğe çevrildi" diye konuştu.

ULAŞIM ZAMMI TEPKİSİ

Toplu ulaşım ücretinin 2.60 liradan 60 kuruş artırılarak 3.20 liraya yükseltildiğini hatırlatan Taş, "Bizim dönemimizde son 3 yılda hiçbir şekilde ulaşıma zam yapılmadı. Böcek, belediyeyi yönetemiyor, otobüs esnafının parasını ödeyemiyor. Buna rağmen yönetim kurulu üyelerine verilen huzur hakkını yükseltti. Millete yüklediği 60 kuruşla sanırım huzur hakkını ödeyecek" şeklinde konuştu.