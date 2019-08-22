Tala bebek yaşama tutundu

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Salim Maghames (34) ve Bouchra Taleb (26) çiftinin doğuştan karaciğer yetmezliği hastası 10 aylık kızları Tala, Antalya'da annesinden nakledilen 50 gramlık karaciğer parçasıyla yeniden yaşama tutundu. Anne Taleb, "Kızım nefes bile alamıyordu. Karnı şişmişti. Çok şükür ameliyat olduktan sonra kızım yeniden doğmuş gibi oldu. Kızıma şimdi kavuştum" dedi. Ameliyatı gerçekleştiren Medical Park Antalya Hastanesi'nden Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu, sadece 5 kilo olan Tala bebeğin, artık yaşıtları gibi normal bir bebek haline geldiğini kaydetti.