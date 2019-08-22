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Tatilcileri sağanak yağış bile durduramadı

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Tatilcileri sağanak yağış bile durduramadı

Antalya'nın? Alanya ilçesi aynı gün içerisinde iki mevsimi birden yaşadı. Öğle saatlerinde 32 dereceyi aşan kavurucu sıcakların etkili olduğu ilçe, bir anda sağanak yağmura teslim oldu. Aniden bastıran yağmur kısa sürede sağanağa döndü. Yağmur özellikle sahilde güneşlenen ve deniz keyfi yapan yerli ve yabancı turistleri hazırlıksız yakaladı.

DENİZ KEYFİNE DEVAM
Kısa sürede yağmurun şokunu üzerlerinden atan turistler, kaldıkları yerden deniz keyfi yapmaya devam etti. Yaklaşık bir saat etkili olan yağmur, tatilcileri deniz keyfi yapmaktan vazgeçiremedi.

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Tatilcileri sağanak yağış bile durduramadı
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