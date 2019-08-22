Tropik ekmek kapısı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde üretilen tropik meyvelerin başında gelen avokadonun kalitesi sınırları aştı. Yurtdışından yoğun talep gören avokadoda bu yıl ilk hasadın ardından ilk ihracat Polonya ve Ukrayna'ya gerçekleşti. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "Ukrayna geçen yıl en iyi pazarımızdı. Bu yıl da 15 bin avokado gönderiyoruz. İlerleyen günlerde yaklaşık 300 bin avokado daha göndereceğiz" dedi. Sevilgen, "Romanya, Ukrayna, Gürcistan, İsveç ve Hollanda'daki firmalarla görüşmeler yaptık. Avokado üretimimiz talebe göre yetersiz durumda. 40 milyona adet olan üretemi 50 milyona yükselteceiğiz ama yinede yetmeyecek" diye konuştu.