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’nin en uzun kumsalında temizlik

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Türkiye’nin en uzun kumsalında temizlik

Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında yer alan 18 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun kumsalına sahip Patara Plajı'nda çevre temizlik etkinliği düzenlendi. Antik kent içinden geçilip ulaşılan Patara Plajı'nda katılımcılar atıkları toplayarak torbalarda biriktirdi.


34 YILLIK SU ŞİŞESİ
ETKINLIĞE Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Patara kazı ekibi ile bir grup belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Toplanan atıklar arasında bulunan 1985 üretim tarihiyle 34 yıllık su şişesi dikkati çekti. Türkiye'nin en uzun kumsalına sahip Patara Plajı'nda çevre temizlik etkinliği düzenlendi.

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Türkiye’nin en uzun kumsalında temizlik
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