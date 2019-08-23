Alanya’da transfer bitti

Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek Alanyaspor, hazırlıklarına ara vermedi. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, geçen hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları İstikbal Mobilya Kayserispor maçının kolay geçmediğini söyledi. Bulut, Kasımpaşa maçında yakaladıkları pozisyonları daha iyi değerlendirmek istediklerini dile getiren Bulut, rahat bir galibiyet hedeflediklerini vurguladı.

ARALIK'A KADAR BÖYLE

Bulut, "Transferi bugün itibarıyla bitirdik. Tam takımla çalışıyoruz. Bir sakatlık olmazsa, bu şekilde aralık sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu. Takımda bazı eksiklerin olduğu yönündeki yorumlara katılmadığını belirten Erol Bulut, defansta kullanabileceği 5 futbolcusu bulunduğunu kaydederek, "Lokman Gör bir ameliyat geçirdi ama orada oynayacak futbolcularımız var. Defans anlamında, stoper anlamında sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı. Basına kapalı antrenmanda turuncu- yeşilliler taktik çalışması yaptı.